Hombre trans gay y embarazado: no confundas género, sexo y orientación

Los hombres trans también pueden quedarse embarazados. Te explicamos qué significan términos como sexo y género para que no los confundas. "No solo las mujeres tienen el impulso de gestar y siento que este es el momento en el que tiene que suceder. Ya no me importa lo que piensen los demás", explica Freddy McConnell en Caballito de mar: El padre que dio a luz. El documental, ya disponible en RTVE Play, sigue a este británico mientras intenta quedarse embarazado y ser padre de su primer hijo, un deseo que cumple por inseminación artificial.