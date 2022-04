Un hombre estadounidense recibe 450.000 dólares después de que una fiesta de cumpleaños no deseada en el trabajo le provocara un ataque de pánico [ENG]

Publicado hace 1 hora por ccguy a theguardian.com

Un hombre de Kentucky recibió 450.000 dólares en una demanda contra su antiguo empleador, después de que la empresa desatendiera su deseo de no recibir una fiesta de cumpleaños. En agosto de 2019, Gravity Diagnostics, un laboratorio médico, ignoró la petición de Kevin Berling de no celebrar su cumpleaños debido a su trastorno de ansiedad. Según el abogado de Berling, este habló con el organizador de la celebración del cumpleaños sobre su petición de no tener una fiesta, pero "la persona responsable de las fiestas de cumpleaños (...)