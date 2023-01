Los hijos del nepotismo: una historia interminable

Publicado hace 1 hora por POxtre a elconfidencial.com

La pregunta que puede hacerse un adulto formado ante el enfado de los jóvenes que se están cayendo del guindo de la meritocracia gracias al éxito de series como Euphoria. es de dónde viene. ¿Acaso no lo sabían, no conocen estos chicos cómo funciona el mundo? Y la respuesta a esto es: no y es culpa nuestra. Recuerdo con claridad los primeros fogonazos de realidad, los faros tras la neblina de la cultura del esfuerzo, a la misma edad a la que les toca la epifanía a estos chavales. ¿por qué no hemos transmitido esta experiencia a los adolescentes?