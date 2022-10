Hershel Walker criticado por su hijo tras informe que pagó por un aborto

Publicado hace 2 horas por tiopio a titulares.ar

Herschel Walker, el candidato republicano para un escaño en el Senado de EE. UU. en Georgia, ha sido criticado por su hijo en las redes sociales luego de la publicación de un informe que afirma que pagó el aborto de una ex novia. El candidato republicano y ex estrella de la NFL, que ha hecho de su oposición al derecho al aborto un tema central de la campaña, negó rotundamente la afirmación en Twitter y prometió presentar una demanda después de que The Daily Beast publicara un artículo el lunes en el que afirmaba que le pagó a una ex novia para…