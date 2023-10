Los heraldos del odio

Publicado hace 24 minutos por Javier_Lothbrok a elplural.com

Vox ya no se conforma con enseñar la patita. Ahora prefiere exhibirse de cuerpo entero con bravuconería y descaro. No le importa mostrar su cara más abyecta ante los focos. ¿Que con ello pierde votos? ¡Qué más da! ¿Que los gana? Bienvenidos sean, pero eso es lo de menos. Aquí lo único que de verdad importa es España. Todo sea por España, condenada sin remedio a desaparecer como nación si sus mejores hijos no dan un paso al frente para combatir al ejército de desertores y bastardos que comanda el amigo de separatistas y terroristas Pedro Sánchez