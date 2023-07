He dejado de usar Netflix y otras plataformas varios días para ver la TDT. El resultado es que me he acostado antes

Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a xatakahome.com

He de reconocer que en el día día prácticamente no veo la tele o no al menos la tele de la forma en la que todos o casi todos la tenemos en mente. La televisión lineal con la que muchos hemos crecido, que luego ha pasado a la TDT, tan de moda últimamente, ya es historia. Ahora cada vez tiene más importancia la televisión bajo demanda. Las plataformas que todos tenemos en mente caso de Netflix, HBO Max, Disney Plus+... han ido copando espacio de nuestras vidas. Lo cierto es que tanto leer sobre la TDT en los últimos días me hizo proponerme...