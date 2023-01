HBO Max comienza a aumentar su precio en algunos territorios

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a es.ign.com

HBO Max ha anunciado su primera subida de precios, ya que el servicio de streaming y hogar de series como La Casa del Dragón y The Last of Us aumentará a 15,99 dólares al mes en Estados Unidos. Con un precio actual de 14,99 dólares, la subida de un dólar es el primer aumento del coste del servicio desde su lanzamiento en mayo de 2020. Se desconoce si este aumento también se aplicará en otros territorios como España. La subida de precios se produce pocos días antes del estreno de la próxima serie de HBO Max, The Last of Us