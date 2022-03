Hay quien está recibiendo paquetes de China no solicitados con semillas en el interior: qué hay detrás de esta práctica

Un día te llega un paquete de China que no recuerdas haber pedido (porque en realidad no lo has pedido) y al abrirlo te encuentras unas cuantas semillas de plantas. La situación, por muy surrealista que parezca, es más común últimamente de lo que parece. Y todo tiene que ver con una práctica de posicionamiento en tiendas online. Porque nunca hay que subestimar el ingenio de algunos en la compra online.