Por qué hay que echarse desodorante en las ingles: la solución de una uróloga a uno de los grandes complejos de los hombres con su pene

Publicado hace 1 hora por tiopio a cadenaser.com

Las ingles sudan igual que las axilas. De ahí que se produzcan olores cuanto menos indeseables a los que, sin embargo, no solemos ponerle remedio. Porque más allá de la ducha, que nos permite reducir este olor corporal que puede llegar a ser de lo más intenso en algunos escenarios, no solemos hacer mucho más para preservar nuestra higiene en esta zona de nuestro cuerpo. A pesar de que nos echamos desodorante todos los días en las axilas, no solemos hacer lo propio con el tren inferior de nuestro cuerpo. Y es algo que deberíamos hacer en nuestro