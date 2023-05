Se han asentado en una propiedad privada, ponen en peligro el Parque Natural y además tienen allí a varios menores. No sé cuántas leyes están incumpliendo pero nadie puede echarlos

Publicado hace 25 minutos por demostenes a diariodecadiz.es

Una comuna hippie acampa ilegalmente en Benaocaz, en el parque natural de la Sierra de Grazalema. El ganadero afectado no entiende cómo las autoridades españolas no hacen nada para echarlos "pese a que están vulnerando no se cuántas leyes". Y como muestra cita que esta comuna de hippies "por un lado han entrado de manera ilegal en una finca privada, por otro están poniendo en peligro el Parque Natural de la Sierra de Grazalema llenándolo todo de suciedad e incluso haciendo fuegos, con lo peligroso que sería un incendio en esta zona forestal.