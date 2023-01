Qué hacer, y no hacer, si te encuentras con un jabalí

Publicado hace 1 hora por cocolisto a ecoinventos.com

Si te encuentras con un jabalí, es importante mantener la calma y seguir estos pasos para alejarte del animal de manera segura: No corras: Los jabalíes son animales muy rápidos y pueden alcanzarte fácilmente si corres. En su lugar, alejarte lentamente y sin correr. Haz ruido: Habla en voz alta y golpea objetos cercanos para hacer ruido y asustar al jabalí. Esto puede ayudar a ahuyentarlo. No te gires de espaldas: No te gires de espaldas, ya que esto podría provocar que el jabalí te ataque. Mira al animal: Mantén tu vista en el jabalí y....