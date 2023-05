Hablan las víctimas de acoso en la Universidad: "Denunciar no me sirvió de nada

Publicado hace 41 minutos por Beltenebros a epe.es

"Sufrí situaciones de acoso durante años en la universidad. Denuncié, seguí todos los protocolos y, aun así, en mi caso, no sirvió de nada. Las personas que me acosaron siguen en sus puestos y es a mí a quien se le han cerrado todas las puertas"...Tal como señalan algunos estudios, el 90% de los casos de acoso en la Universidad nunca llegan a denunciarse. "A mí me acosaron a plena luz del día hace dos años. Todos lo vieron, todos lo sabían y nadie hizo nada", explica María (nombre ficticio), una académica que prefiere hablar desde el anonimato