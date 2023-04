«Me ha parecido totalmente absurdo»: polémica por la separación de sexos en las pruebas de Emulsa

Publicado hace 3 horas por felpeyu2 a lavozdeasturias.es

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha señalado este lunes que si ella hubiera sido presidenta del tribunal de la prueba teórica de las oposiciones de Emulsa celebrada este pasado fin de semana ella no hubiera hecho una separación por sexos. «Me ha parecido totalmente absurdo», ha confesado al respecto. A esto ha sumado que no se incurre en «ninguna ilegalidad», por lo que, en su opinión, «aparte de la irracionalidad, y no sé si querían hacer algún tipo de gesto raro, incomprensible, pues no lo sé».