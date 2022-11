Publicado hace 1 hora por nereira a elplural.com

La ultraderecha mediática, como la política, está a la gresca. Y las acusaciones que está habiendo están siendo muy graves. En este caso, la pelea es entre Alvise Pérez y El ToroTV. El bulólogo ha acusado a la televisión de Julio Ariza de no pagar a sus trabajadores. Si la izquierda no me ha intimidado, mucho menos me va a intimidar ElToroTV y su amigo Eduardo Inda".