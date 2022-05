Guerra de Ucrania – Día 73

Publicado hace 1 hora por ccguy a revistaejercitos.com

Mientras el Ejército ruso parece estar fiándolo todo a una ofensiva in extremis sobre Severodonetsk y Azovstal, quizá más por motivos políticos que militares, tanto en Izium como en Járkov la contraofensiva ucraniana amenaza cada vez más sus líneas de comunicación. No sólo esto, sino que desde Petrivsky y Oskil avanzan formando una pinza que podría culminar en un desastre para Rusia si no logran hacer frente a los ataques ucranianos de forma efectiva. Todo en un día en el que Zelenski ha afirmado que cualquier acuerdo de (...)