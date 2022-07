Guerra de Ucrania – Día 129

Publicado hace 1 hora por ccguy a revistaejercitos.com

Lysychansk está ya virtualmente en poder ruso. Todavía quedan zonas de la ciudad que no han sido tomadas, pero las imágenes de milicianos en partes céntricas no dejan lugar a la duda. Al igual que ocurrió antes en Severodonetsk o en Hirske y Zolote, parece que la retirada ucraniana se habría completado antes de la caída de la ciudad, pues no hay imágenes de prisioneros, más que en cantidades anecdóticas. Mientras Rusia termina de consolidar sus posiciones en la zona, la campaña ucraniana contra los segundos y terceros (...)