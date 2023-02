La Guardia Civil solo incautará los pitbull de Muíños si lo pide un juez

Publicado hace 36 minutos por filemon314 a laregion.es

Una mujer de 47 años está siendo investigada como autora de un presunto delito de lesiones por imprudencia grave después de que sus cuatro perros -de los que no tenía licencia municipal- atacasen a Feliciana Romero. Feliciana reconoce estar “traumatizada”. No se atreve a pasar por el mismo camino y tiene miedo, sobre todo, porque los animales que la atacaron siguen viviendo en Barrio, justo enfrente de su casa. La Guardia Civil señaló que no tiene intención de llevarse a los perros, a menos que un juzgado lo ordene.