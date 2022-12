Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a eleconomista.com.ar

"No hay país que no tenga un Estado que dirime las pujas en la sociedad, que ordena a través de leyes. El no Estado no existe. La sociedad en que el ser humano vive civilizadamente tiene un Estado que con distintas formas y alternativas ordena el funcionamiento de la sociedad", enfatizó. "Es imposible pensar que nos podríamos arreglar sin Estado. Me parece que en el caso del espacio de Milei se está extremando ese argumento. Se han dicho cuestiones que tienen que ver con los órganos del cuerpo humano”