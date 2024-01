Publicado hace 33 minutos por blodhemn a epe.es

Su modelo de negocio es la recolección de plasma humano para transformarlo en medicamentos derivados. Pese a ser una gran empresa española, Grifols no obtiene la materia prima en nuestro país. En España está prohibido pagar al donante de sangre o plasma desde 1985, no como en EE. UU., donde la Food and Drug Administration (FDA) lo permite desde hace décadas. Aunque la compañía no desglosa la nacionalidad de los donantes, reconoce la importancia de los mexicanos que cruzan la frontera para donar...