Grease y la desegregación que no fue (by Roger Senserrich)

Publicado hace 1 hora por ccguy a 4freedoms.substack.com

La película no es precisamente santo de mi devoción (en parte porque fui torturado con ella con decenas de visionados en EGB), pero es indudablemente un clásico, un musical mil veces copiado y con canciones insidiosamente pegadizas. El problema, para Amat e Iglesias, es que en Grease no hay negros ni tensiones raciales. Es una visión idealizada de la América de 1958, donde todo el mundo era blanco y el conflicto no existía en absoluto.