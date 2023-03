Los grandes supermercados en España no se sienten apelados por el acuerdo para topar los precios de los alimentos en Francia

Publicado hace 35 minutos por ContinuumST a cadenaser.com

En España no va a pasar como en Francia con los precios. Al menos no de momento. Mientras dentro del Gobierno de coalición persiste el debate sobre las medidas para rebajar el precio de los productos, las grandes superficies advierten de que no se sienten interpeladas por el acuerdo al que han llegado las compañías con el gobierno francés. Así que algunas aplicarán a un lado de la frontera lo que no aplicarán en este.