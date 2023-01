Las grandes fortunas dejan de lado al ladrillo español: las 'golden visa' se hunden un 73%

Publicado hace 50 minutos por Vrygtyp a eleconomista.es

España ha sido tradicionalmente el place to be (lugar en el que se quiere estar) de los inversores extranjeros de vivienda. Además de las bondades climatológicas, geográficas y culturales del país, también ofrece un atractivo añadido: los extranjeros no comunitarios pueden conseguir el visado de residencia haciendo una inversión inmobiliaria igual o superior a los 500.000 euros o realizando una aportación significativa de capital en deuda, fondos, acciones o depósitos. Son las popularmente llamadas 'golden visa' o visados dorados.