El Govern, a Juanma Moreno: "¡Deje a los catalanes en paz!"

Moreno hizo el lunes un llamamiento directo a los empresarios catalanes para que activen la mudanza fiscal: "Aquí está su tierra", dijo. Y sentenció: "En Catalunya hay impuesto de sucesiones, aquí no; en Catalunya hay impuesto de patrimonio, aquí no; y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos parte orgullosa de España".