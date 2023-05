El Govern cierra el grifo a los municipios de Ibiza: no se suministrará más agua desalada

Publicado hace 37 minutos por Connect a amp.periodicodeibiza.es

Las tres desaladoras no dan abasto para todo el consumo de la isla y habrá que recurrir al agua de pozo. Mateu reclamó a los representantes del Govern 200.000 toneladas más al año para poder cubrir la demanda de su municipio. Sant Antoni tiene contratada un 1,38 millones de toneladas anuales de agua desalada. «Nos preocupa la temporada alta porque en Sant Antoni casi no tenemos pozos y necesitamos el agua que hemos pedido". Las tres desaladoras no dan abasto para todo el consumo de la isla y apenas hay agua de pozo.