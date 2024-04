Publicado hace 10 minutos por AVilla a elcorreo.com

Se crea un comité de supervisión y la comisión directiva del CSD volverá a reunirse el martes para decidir si suspende o no a Rocha, único candidato a la presidencia que podrá ser proclamado este viernes. Pedro Rocha, único candidato a la presidencia de la FEF, no fue suspendido este jueves por la comisión directiva del CSD, pero no será el sucesor de Luis Rubiales al frente del organismo federativo.