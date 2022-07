El Gobierno deniega a los afectados por el volcán de La Palma el acceso público a las actas del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias previas a la erupción

Publicado hace 36 minutos por Meneador_Compulsivo a eldiario.es

El Gobierno de Canarias ha desestimado facilitar a la Plataforma de Afectados por la Erupción el acceso a las actas de las reuniones del PEVOLCA,previas a la erupción, al considerar que no son “información pública” tal y como lo entiende la Ley de Transparencia. La petición de acceso se produjo después de que la directora del IGN apuntara que, en las reuniones el IGN había manifestado la posibilidad de que hubiese “riesgo inminente” de erupción,si bien el Pevolca decidió no incluirlo en su informe y no recomendar el cambio de semáforo volcánico