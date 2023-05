El Gobierno admite que Países Bajos no es paraíso fiscal, tras acusar a Ferrovial de irse para eludir impuestos

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a forbes.es

Tras decidir Ferrovial fijar su sede en Países Bajos, dirigentes de los partidos que forman parte del Gobierno vincularon el traslado a un intento de pagar menos impuestos,Ione Belarra la tachó «empresa pirata» y Pedro Sánchez advirtió contra las empresas que tratan de «evadir impuestos».Ahora el Gobierno explica que la figura de paraíso fiscal ya no existe, pues pasó a titularse jurisdicción no cooperativa y que Países Bajos «no se encuentra en la lista de regímenes fiscales perjudiciales y no tiene la condición de jurisdicción no cooperativa»