GL!TZ, una fiesta electrónica que pone la igualdad y lo común en la pista de baile

El colectivo de agitación musical electrónica Others to the Front —los otros al frente, recordando el grito de la cantante punk Kathleen Hanna de Bikini Kill animando a las chicas a ocupar las primeras filas en sus conciertos— organiza su primera fiesta GL!TZ el sábado 3 de junio en Madrid, en la sala MUV de Vallecas, donde actuarán Michelle Mannetti y Maire Malarie, llegadas de Londres, la dj vasca Landa, Materia Hache y Percolator Jr.