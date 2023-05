Giuliani sorprende al entrevistador de Newsmax al defender a Trump (eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a mediaite.com

Rudy Giuliani desconcierta al presentador de Newsmax con una extraña afirmación en defensa del veredicto de abuso sexual de Trump: "No ha habido una violación en Bergdorf, EEUU, en 32 años" "Espera, espera, espera, espera, espera, espera", dijo Kelly, confundida. "¿Qué quieres decir con eso? 1990, espera, hace 32 años fue en 1991". “Sí. Fuimos y entrevistamos a la gente de Bergdorf y les preguntamos, ¿alguna vez ha habido una violación aquí? Y dijeron: "No, nunca ha habido una violación aquí. He estado trabajando aquí durante 32 años", explicó