Giulia Schiff, expulsada del Ejército del Aire, ahora es legionaria contra Rusia (IT)

La joven de Mira, de 23 años, es exalumna de la Academia de la Fuerza Aérea de Pozzuoli de la que fue expulsada en 2018 tras denunciar la violencia sufrida por sus compañeros durante el rito del "bautismo de vuelo": «No veo desde Europa la reacción de que Putin se merecería los estragos que está viviendo Ucrania. No hay justificación para no reaccionar. Necesitamos ayudar a un país que no puede defenderse, invadido por una de las potencias mundiales, entre otras cosas con razones ridículas… más aún que es nuestro vecino».