Gigantes bancarios y la Fed de Nueva York inician programa piloto de dólar digital de 12 semanas (ENG)

Publicado hace 1 hora por NoEresTuSoyYo a nasdaq.com

Citigroup Inc C.N, HSBC Holdings Plc HSBA.L, Mastercard Inc MA.N y Wells Fargo & Co WFC.N se encuentran entre las compañías financieras que participan en el experimento junto con el centro de innovación de la Fed de Nueva York, dijeron en un comunicado. El proyecto, que se denomina red de responsabilidad regulada, se llevará a cabo en un entorno de prueba y utilizará datos simulados, dijo la Fed de Nueva York. El piloto probará como los bancos que usan tokens de dólares digitales en una base de datos común pueden ayudar a acelerar los pagos.