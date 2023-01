Ghislaine Maxwell no recuerda el encuentro del Príncipe Andrés con Virginia y afirma que la foto es falsa (en)

Publicado hace 1 hora por tiopio a thesun.co.uk

La avergonzada miembro de al alta sociedad Ghislaine Maxwell insiste en que "no recuerda" que el príncipe Andrés y su acusadora sexual Virginia Giuffre pasaran tiempo juntos en el Reino Unido o en Estados Unidos. Afirma sensacionalmente que la infame instantánea del Duque de York con su brazo alrededor de una Virginia de 17 años —en la que se la ve sonriendo al fondo— es falsa. "No hay ningún original de esa foto, (sólo) copias de copias y partes de ella, según algunos expertos, parecen haber sido photoshopeadas. No la recuerdo en mi casa".