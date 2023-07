George R.R. Martin comenta el ritmo de escritura que lleva con Vientos de invierno

Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a hobbyconsolas.com

George R.R. Martin lleva doce años escribiendo el penúltimo libro de Canción de hielo y fuego, y no parece que vaya a terminar pronto. Tal y como recoge Discussing Film, el escritor afirma que trabaja casi a diario en la novela que enfilará el final de la saga de Canción de hielo y fuego, para que Sueño de primavera la remate dentro de, no sé, ¿40 años? "No tan rápido como me gustaría y ciertamente no tan rápido como les gustaría a todos… pero progresa de todos modos".