El general Sergei Surovikin está "descansando", según un diputado del partido de Putin (cat)

Publicado hace 1 hora por tiopio a ara.cat

El general Sergei Surovikin —hasta hace pocos meses, máximo comandante de las tropas rusas en Ucrania— está "descansando", ha dicho un diputado del partido de Vladimir Putin. Desde la rebelión del 24 de junio, Surovikin no aparecido en público y varias fuentes rusas aseguraban que había sido arrestado. "De momento, no está disponible", afirmó en un vídeo Andrei Kartapolov, jefe del comité de defensa de la Duma. El 28 de junio, "The New York Times" publicó que Surovikin tenía información sobre la intención del jefe del Grupo Wagner,…