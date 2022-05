García Castellón

Publicado hace 12 minutos por Andaui a publico.es

[Por Pablo Iglesias] Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ex presidiario y corrupto, al teléfono con Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat valenciana, ex ministro, ex presidiario y corrupto, el 22 de noviembre de 2016: "Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular".