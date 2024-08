Publicado hace 40 minutos por Sciborg a yorokobu.es

Determinar el mérito no es cosa fácil si careces de un clon tuyo y un laboratorio perfectamente aislado del mundo exterior. Porque la única manera fiable de saber qué parte es fruto de tu esfuerzo y qué parte no lo es consiste en tomar a dos personas exactamente iguales, clones perfectos, y encerrarlos en sendas habitaciones idénticas, incluso con los mismos niveles de humedad, presión, temperatura, etc. Entonces podremos observar si ambos acaban llegando a las mismas metas partiendo de la misma naturaleza y el mismo ambiente.