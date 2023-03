¿Por qué una gamba sí y un grillo no? El momento de comer insectos se acerca

Publicado hace 1 hora por elBelga a alimente.elconfidencial.com

Tres investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya han indagado en ello a través del estudio Consumers' Acceptability and Perception of Edible Insects as an Emerging Protein Source, publicado en abierto en el International Journal of Environmental Research and Public Health, y la respuesta mayoritaria (38%) de los encuestados en cuanto al rechazo a comer insectos fue el asco. Sin embargo, todo hace pensar que los innumerables beneficios asociados su consumo ganarán la partida a largo plazo al ancestral consumo de carne