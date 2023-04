Fundador de "Proteger a nuestros hijos primero" arrestado por presuntamente descargar material de abuso sexual infantil [EN]

Publicado hace 1 hora por dmeijide a lgbtqnation.com

Michael Dolce, un abogado de 53 años conocido por representar a sobrevivientes de abuso sexual infantil, fue arrestado recientemente por agentes del FBI en su casa de West Palm Beach, Florida. Dolce, quien fundó un grupo llamado Protect Our Kids First Inc., supuestamente estaba acostado en su cama y descargando imágenes sexualmente explícitas de niños cuando los agentes derribaron la puerta principal. Según una declaración jurada del FBI, después del arresto de Dolce el 15 de marzo, los agentes encontraron 1997 imágenes y cinco videos de porno