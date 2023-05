El funcionario de Hacienda que manipuló declaraciones acepta perder su trabajo y devolver el dinero, pero no irá a prisión

Publicado hace 1 hora por filemon314 a lavozdegalicia.es

La Fiscalía le pedía casi 13 años de prisión y finalmente no pisará la cárcel gracias a un pacto con el ministerio público y la Abogacía del Estado que no fue sencillo. No en vano, tan solo los detalles del acuerdo tardaron casi tres horas en cocinarse en los pasillos de los juzgados compostelanos. El procesado se ha declarado culpable, ha perdido su trabajo y tendrá que devolver todo el dinero, pero le han suspendido de forma extraordinaria los algo más de cuatro años de cárcel en los que le quedó la pena. Salió con cara alivio de la sala.