Publicado hace 29 minutos por Verdaderofalso a notimerica.com

El Ministerio de Defensa de Brasil ha matizado este jueves que pese a no encontrar indicio alguno de fraude durante las pasadas elecciones eso no significa que se pueda descartar la posibilidad de que se produjeran irregularidades. En una nota difundida un día después de que enviara al Tribunal Superior Electoral (TSE) sus conclusiones sobre las elecciones, Defensa matiza que "para evitar distorsiones en el contenido" del informe se aclara que aunque los técnicos militares no lo han indicado “no se puede descartar el fraude”