Insistió en que no tiene sentido y es ridículo incluir a Hamás en un proyecto de reconstrucción de Gaza. “Imagínense permitir que los nazis derrotados en 1945 reconstruyan Alemania. Es inconcebible. Es ridículo. No sucedió entonces. No va a suceder ahora”. Netanyahu afirmó que está listo para colaborar con líderes locales y de otras naciones para apoyar una Administración local civil en Gaza.