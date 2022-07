El fuego se descontrola y desalojan varios núcleos, entre ellos Folgoso do Courel

Publicado hace 1 hora por LaVozDeLaSabiduría a elprogreso.es

El fuego ha obligado a desalojar varios núcleos habitados del sur de la provincia de Lugo, entre ellos la capitalidad municipal de Folgoso do Courel. Los incendios que asolan los municipios de O Courel, Quiroga y A Pobra do Brollón, lejos de quedar perimetrados este domingo, como apuntaba a mediodía el director xeral de Defensa do Monte, Ramón Recamán, se reactivaron a primera hora de la tarde, de tal forma que se decretó la situación de alerta 2 en las localidades de Parada dos Montes, Domiz y Carballal, para luego extenderla hasta Salcedo.