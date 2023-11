Publicado hace 37 minutos por fperearuz a 20minutos.es

“Considero que la anterior actriz se ha equivocado no queriendo estar en la serie. De hecho creo que ya llevaba tiempo estando físicamente pero no de otra manera”, opinó Imanol Arias en la promoción de Anacleto. Con “la otra actriz” se refería, por supuesto, a Pilar Punzano. Y “la otra actriz” no tardó en responder: “Tienes la lengua tan larga como las manos, ex padre”, escribió Punzano en su Facebook.