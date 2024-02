Publicado hace 26 minutos por Lord_Cromwell a vaticannews.va

Un nuevo y contundente testimonio a Vatican News, de la religiosa que, junto a casi todos los cristianos de la Franja de Gaza, se encuentra atrincherada en la parroquia latina de la Sagrada Familia: "Ya no hay agua, alimentos ni medicinas. Los tanques han vuelto a disparar en las calles del barrio". Temor por siete heridos que no pueden ser trasladados al hospital: "Todavía tienen mucha metralla en el cuerpo. Y las medicinas no son suficientes para todos". ¿Esperanza? :"La que no se derrumba"