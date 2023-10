El Foro de La Toja, cada vez más casposo

Publicado hace 1 hora por acabebien a ojoavizor.eu

Fuera de la Toja, un exministro de González nos expresaba su amarga queja: “No debería sorprenderos. Si Felipe no se apunta al PP no es por discrepancias políticas sino porque no puede negarse a si mismo como refundador del PSOE y dirigente del Gobierno durante el mayor periodo de la historia de la España democrática, siempre enfrentado al Partido Popular. Pero ahora, ya lo habéis visto en La Toja, la derecha económica le adora”.