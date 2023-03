Formoso acusa al PP de querer volver a la Galicia en la que había que empeñar una vaca para ver al médico (GAL)

Publicado hace 1 hora por filemon314 a lavozdegalicia.es

Formoso también reprochó al Gobierno de Alfonso Rueda "romper con el principio de solidaridad" y "meterse en el país equivocado" por su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, que a su juicio sólo sigue las políticas de Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla.Te equivocas de país, esto no es Andalucía, aquí no hay señores andaluces; para encontrar una gran fortuna no hay que ir a la feria de abril, sino a la feria de Paiosaco.