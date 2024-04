Publicado hace 51 minutos por Dragstat a forbes.com.mx

“En Estados Unidos se están beneficiando de los trabajadores que entran por la frontera, claro que no todo el mundo que migra a este país, que atraviesa la frontera, aporta algo positivo, pero ese aumento en la fuerza laboral le da una ventaja competitiva, puesto que los salarios no están aumentando porque no hay una presión fuerte por falta de mano de obra”, señaló la directora gerente del FMI; Kristalina Georgieva. Agregó que la Unión Americana se ha beneficiado de condiciones más favorables en términos de los precios energéticos.