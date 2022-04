Florida "haría responsable" a la junta de Twitter si rechaza oferta de Musk contra el interés de los accionistas

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a elamerican.com

Florida es accionista de Twitter mediante el fondo de pensiones, por lo que "buscaría la forma" de defenderse si se incumplen obligaciones fiduciarias. “Elon Musk se ofreció a comprar Twitter por una prima del 20 % porque vio lo que estaban haciendo”, dijo DeSantis este martes en una rueda de prensa. “Estaban censurando cuentas como The Babylon Bee, que es un sitio satírico, pero no les gusta porque es una sátira, pero corta, y no les gusta cuando la gente es así de efectiva. Y entonces [Musk] vio cómo se ha utilizado realmente para controlar”