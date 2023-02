El fin de las devoluciones online gratis: Zara, Pull and Bear y más tiendas empiezan a cobrarlas

Publicado hace 1 hora por RockinRickyRialto a xataka.com

Qué cómodo era pedir ropa por internet con la garantía de que, si no nos gustaba o no nos venía bien la talla, lo podíamos devolver gratis. Por parte del grupo Inditex, se acaba la fiesta en España, al menos en las tiendas de Zara. A partir de este mismo jueves dos de febrero, las devoluciones en domicilio dejarán de ser gratuitas. No obstante, sigue habiendo posibilidad de devolver las prendas o accesorios que hayamos comprado sin gasto adicional, aunque no será un procedimiento tan cómodo.