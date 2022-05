Fijos discontinuos, el truco estadístico similar a los ERTE que explica el milagro del mercado laboral

Publicado hace 1 hora por Jumpers a elmundo.es

En 2022 cientos de miles de contratos no terminarán, serán discontinuados. El trabajador dejará de acudir a la empresa pero no constará como parado en las estadísticas del Ministerio de Trabajo. "Figurará como demandante de empleo no parado", explican en Trabajo. "Sería similar a la situación administrativa que vivieron las personas en ERTE, no trabajaban pero no estaban en el paro"